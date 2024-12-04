Американист Дудаков: ясность в позиции Трампа по Украине появится только после его инаугурации

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал материал Reuters о том, что план избранного президента США Дональда Трампа по Украине не встретит поддержки в Евросоюзе и Киеве.

Собеседник считает, что такие выводы делать пока рано, поскольку ясность в позиции Трампа появится только после его инаугурации.

«Что касается Трампа, то для него, конечно, вопрос Украины не является принципиально важным. Он постарается это все довольно быстро разрешить», — сказал Дудаков.

На его взгляд, Трамп предложит какой-то мирный план, который будет обсуждаться сторонами весной 2025 года. При этом Дудаков считает, что новоизбранный президент США не будет учитывать мнение Брюсселя.