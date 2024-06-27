Американист Дудаков: демократы не могут согласиться со сторонниками Трампа о заморозке конфликта на территории Украины

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что согласие с предложениями сторонников Дональда Трампа о заморозке конфликта на территории Украины обернулось бы для администрации Джо Байдена «потерей лица».

Эксперт считает, что демократы не могут признать правоту основного оппонента на выборах.

«Даже если предложения экс-президента США по урегулированию конфликта устраивали бы демократов, они в любом случае подвергли бы их критике», — считает американист.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме отвергли идеи советников Трампа заморозить конфликт на территории Украины по «имеющейся линии фронта» и начать переговоры Москвы и Киева.