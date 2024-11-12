Американист Данюк: политика республиканца Марко Рубио не будет отличаться от курса, который выберет Трамп

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в разговоре с «Известиями» прокомментировал информацию из американских СМИ о том, что Дональд Трамп планирует назначить сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на пост госсекретаря.

По его словам, политика Рубио на новом посту не будет отличаться от курса, который выберет Трамп. Он считает, что сенатор будет выступать за снижение помощи Украине и продолжение санкций против России.

«Никакой отсебятины, если Марк Рубио станет госсекретарем, не будет. В этом смысле он, как и Трамп, будет придерживаться позиции, что Украина для Америки обходится слишком дорого», — сказал американист.

Данюк отметил, что сенатор-республиканец всегда выступал за жесткую санкционную политику.