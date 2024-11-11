Американист Богуславская: вероятность депортации из США принца Гарри на фоне переизбрания Трампа невелика

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская прокомментировала статью Daily Mail, в которой говорится, что одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп после инаугурации может выслать из страны принца Гарри. Об этом сообщил RT .

Американист считает, что Трамп не станет заниматься высылкой британского принца, несмотря на определенные столкновения с Великобританией.

«Британия — это давний и традиционный партнер Соединенных Штатов Америки. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, в числе первых поздравил Трампа с победой на выборах», — сообщила собеседница.

Скандал с принцем Гарри может ухудшить отношения между США и Великобританией, а это не нужно ни одной, ни другой стороне, добавила американист.