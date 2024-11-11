Американист Богуславская: вероятность депортации из США принца Гарри на фоне переизбрания Трампа невелика
Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская прокомментировала статью Daily Mail, в которой говорится, что одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп после инаугурации может выслать из страны принца Гарри. Об этом сообщил RT.
Американист считает, что Трамп не станет заниматься высылкой британского принца, несмотря на определенные столкновения с Великобританией.
«Британия — это давний и традиционный партнер Соединенных Штатов Америки. Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, в числе первых поздравил Трампа с победой на выборах», — сообщила собеседница.
Скандал с принцем Гарри может ухудшить отношения между США и Великобританией, а это не нужно ни одной, ни другой стороне, добавила американист.