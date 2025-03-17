Американист Богуславская: Трампу не дадут отменить ранее подписанные помилования

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская поразмышляла, как будет развиваться ситуация после заявления Дональда Трампа о том, что подписанные бывшим президентом США Джо Байденом помилования являются недействительными. Об этом рассказал RT.

Эти слова, по мнению собеседницы, могут рассматриваться как любимая тактика американского лидера — критиковать предыдущую администрацию.

«То есть Трамп действительно очень любит критику предыдущей администрации, поэтому это можно рассматривать в этом ряду», — сказала она.

Однако если Трамп все же захочет отменить помилования, то это все закончится разбирательством на уровне Верховного суда. Богуславская уверена, что демократы начнут оспаривать решение нынешнего президента.

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