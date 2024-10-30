Американист Богуславская: политический кризис может серьезно обостриться в США сразу после завершения выборов

Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с телеканалом «Звезда» высказала мнение, что в США сразу после завершения президентских выборов может обостриться политический кризис.

Эксперт считает, что такое может стать реальностью, если один из кандидатов откажется признавать итоги голосования. Все недомолвки могут вылиться в массовые протесты.

«Ожидается огромное количество судебных исков. Есть сообщения, что Трамп в этот раз подготовился намного лучше», — сообщила Богуславская.

В 2024 году США могут столкнуться с более сложной ситуацией, чем была в 2020 году. Легитимность победителя признает лишь часть общества, что в дальнейшем приведет к его расколу, добавила собеседница.