Американист Богуславская: покушения на Трампа воспринимаются публикой как рядовое событие

Новости о покушениях на кандидата в президенты США Дональда Трампа уже не способны «взорвать» информационное пространство страны. Такое мнение высказала американист Юлия Богуславская в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По ее словам, соответствующие сообщения стали восприниматься публикой как рутинное событие.

«Если посмотреть публикации в американских СМИ, то, как мы видим, большого шума нет, несмотря на то что история сама по себе интересная, загадочная и вызывает много вопросов», — отметила политолог.

Она также рассказала, что граждане в большей степени заняты обсуждением шансов кандидатов на победу. Догадки строятся на основании сделанных заявлений.