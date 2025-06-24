Американист Блохин заявил, что протесты в США не приведут к импичменту Трампа

Политолог Константин Блохин в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение, что протесты в крупных городах США против авиаударов по Ирану не окажут влияния на политическую судьбу президента Дональда Трампа. Блохин подчеркнул, что вероятность импичмента ничтожна, поскольку обе партии традиционно поддерживают Израиль, а Трамп однозначно встал на сторону еврейского государства.

Эксперт обратил внимание, что митинги и шествия не оказывают существенного влияния на политику страны, так как решение об импичменте принимается конгрессом и сенатом, а не митингующими гражданами. Политическая сила протестующих, по мнению Блохина, чрезвычайно низка, и они не могут всерьез угрожать позиции президента.

Акции протеста в Нью-Йорке и других городах США направлены против авиаудара США по Ирану. Митингующие призывали к отставке Трампа и критиковали Демократическую партию за недостаточную критику действий президента. Однако, как подчеркнул Блохин, текущие протесты не несут угрозы политической стабильности и вряд ли приведут к серьезным изменениям в администрации.