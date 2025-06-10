Американист Блохин рассказал о желании ряда политиков США наладить контакты с Россией

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью NEWS.ru рассказал о желании ряда политиков США наладить контакты с Россией, несмотря на действующие санкции и напряженные двусторонние отношения.

Блохин отметил, что некоторые влиятельные фигуры из США, включая бизнесменов и деятелей, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, хотели бы посетить страну, однако существуют препятствия политического характера.

Открытых заявлений от публичных персон, подобных Илону Маску, на данный момент нет, однако в деловых кругах назревает спрос на восстановление отношений. Американские политики и предприниматели надеются, что политические инициативы с обеих сторон обеспечат условия для налаживания полноценных контактов.

При этом Блохин подчеркнул, что активные сторонники сближения с Россией в американском политикуме остаются в меньшинстве. Интерес к поездкам в Россию может появиться только после наступления существенного прорыва в межгосударственных переговорах и снятии взаимных барьеров.