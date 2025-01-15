Американист Блохин: Маск получит безграничные возможности для своих проектов при Трампе

Американский бизнесмен Илон Маск, активно включившийся в политическую повестку в последние годы, при президентстве Дональда Трампа может получить для себя возможность беспрепятственно заниматься собственными проектами. Таким мнением поделился американист и политолог Константин Блохин в разговоре с Общественной Службой Новостей .

Специалист отметил, что администрация Трампа сместит интересы и акценты своей политики на военно-промышленный комплекс. Это сыграет на руку Маску.

«Ему нужен надежный тыл, чтобы его и его амбиции ни в чем не ограничивали, потому что администрация Байдена в прошлом связывала ему руки», — сказал Блохин.

Кроме того, миллиардер обеспечивает избранному президенту США «медийный элемент» с помощью своих богатых ресурсов. Позиции Маска и Трампа схожи по многим вопросам, подчеркнул политолог.