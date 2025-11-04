Американец изнасиловал годящуюся ему в матери прохожую из-за девственности

Полиция американского штата Миннесота арестовала 21-летнего жителя за изнасилование прохожей старше него на 30 лет. Как сообщил портал Toofab со ссылкой на материалы суда, молодой человек оправдал свое нападение желанием лишиться девственности.

Пострадавшая в ходе общения с сотрудниками полиции рассказала, что вышла на прогулку и разговаривала по телефону со своей подругой, когда на нее свалился якобы оступившийся крупный мужчина. Он зажал ей рот рукой, попросил не кричать и начал насиловать.

Женщина успела стащить с напавшего очки и выбросить в траву. Она успела прокричать оставшейся на телефонной линии подруге, чтобы та вызвала полицию. Потерпевшая подчеркнула, что мужчина оттащил ее на обочину дороги, где насильно вступил с ней в половую связь.

Выброшенные очки насильника стали главной уликой в деле. По следам ДНК криминалисты оперативно установили личность нападавшего. После задержания молодой человек признался в своем преступлении и объяснил, что давно мечтал лишиться девственности.

Несмотря на свое целомудренное поведение, молодой человек оказался злостным рецидивистом. Он уже проходил по делу об угоне автомобиля и краже со взломом. Суд отправил его в тюрьму и назначил залог за освобождение в 500 тысяч долларов.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. По данным городского главка МВД, пострадавшая заказала машину на Владимирском проспекте. Но таксист вместо того, чтобы отвезти пассажирку до места, завел машину во дворы, где изнасиловал. После водитель высадил пострадавшую около метро.