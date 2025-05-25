Американец бросил работу менеджера и начал путешествовать по океану с котом

В США мужчина бросил работу менеджера и ушел в Тихий океан с котом

В США мужчина по имени Оливер Уиджер уволился с работы и отправился в плавание по Тихому океану вместе со своим котом Фениксом. Об этом сообщило издание Associated Press .

Уиджер рассказал, что четыре года назад врачи диагностировали ему порок развития шейных позвонков. Мужчину может парализовать, что и заставило его все бросить и начать новую жизнь.

Первым делом 29-летний американец бросил ненавистную работу менеджером в шинной компании.

«Вы зарабатываете 150 тысяч долларов в год, но все равно еле-еле сводите концы с концами», — заявил он.

Уиджер опустошил банковский счет, купил себе парусную лодку, взял кошку и отправился путешествовать в океан. Его первым маршрутом стал переход на Гавайи из Орегона.

По словам мужчины, он уже видел летучих рыб, дельфинов, чинил сломавшийся руль и справлялся с огромными волнами. На лодке он установил аварийный маяк и спутниковый телефон.

«Моя нелепая мечта — кругосветное плавание под парусом. Но какой бы ни была ваша мечта, идите и сделайте это», — напутствовал Уиджер.

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