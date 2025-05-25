Американец бросил работу менеджера и начал путешествовать по океану с котом
В США мужчина бросил работу менеджера и ушел в Тихий океан с котом
В США мужчина по имени Оливер Уиджер уволился с работы и отправился в плавание по Тихому океану вместе со своим котом Фениксом. Об этом сообщило издание Associated Press.
Уиджер рассказал, что четыре года назад врачи диагностировали ему порок развития шейных позвонков. Мужчину может парализовать, что и заставило его все бросить и начать новую жизнь.
Первым делом 29-летний американец бросил ненавистную работу менеджером в шинной компании.
«Вы зарабатываете 150 тысяч долларов в год, но все равно еле-еле сводите концы с концами», — заявил он.
Уиджер опустошил банковский счет, купил себе парусную лодку, взял кошку и отправился путешествовать в океан. Его первым маршрутом стал переход на Гавайи из Орегона.
По словам мужчины, он уже видел летучих рыб, дельфинов, чинил сломавшийся руль и справлялся с огромными волнами. На лодке он установил аварийный маяк и спутниковый телефон.
«Моя нелепая мечта — кругосветное плавание под парусом. Но какой бы ни была ваша мечта, идите и сделайте это», — напутствовал Уиджер.
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