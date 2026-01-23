Amazon запланировал новый раунд сокращений сотрудников

Amazon, один из мировых лидеров онлайн-торговли, может на следующей неделе объявить о новых увольнениях. Об этом сообщили источники агентства Reuters .

«Компания планирует провести второй этап сокращения рабочих мест на следующей неделе в рамках более широкой цели по сокращению примерно 30 000 корпоративных сотрудников», — написали журналисты.

В октябре Amazon уволила около 14 000 офисных сотрудников. Это примерно половина от запланированных 30 000, о которых ранее сообщило агентство Reuters.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что в этом году общее число сокращений будет примерно таким же, как и в прошлом. По их словам, увольнения могут начаться уже во вторник.

Представитель Amazon отказался от комментариев.

Источники сообщили, что сокращения коснутся сотрудников Amazon Web Services, розничной торговли, Prime Video и отдела управления персоналом. Однако точный масштаб изменений пока не определен.

