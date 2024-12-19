«Альтернатива для Германии» выступила за выход страны из ЕС
Bloomberg: «Альтернатива для Германии» выступила за выход страны из ЕС
Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» выступила за выход страны из Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия», — заявила кандидат на должность канцлера страны Алиса Вайдель.
По мнению партии, Евросоюз негативно влияет на политику Германии, в частности, разрушил ее автомобильную промышленность. Выход из еврозоны будет означать серьезный сдвиг в немецкой политике, подчеркнули оппозиционеры.
Ранее тюрингское отделение «Альтернативы для Германии» выпустило резолюцию за мир и суверенитет страны. Напечатали документ на трех языках — немецком, русском и английском. Партийцы подчеркнули, что восстановление «железного занавеса» и создание антироссийского фронта — не в интересах Германии.