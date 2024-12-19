Bloomberg: «Альтернатива для Германии» выступила за выход страны из ЕС

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» выступила за выход страны из Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия», — заявила кандидат на должность канцлера страны Алиса Вайдель.

По мнению партии, Евросоюз негативно влияет на политику Германии, в частности, разрушил ее автомобильную промышленность. Выход из еврозоны будет означать серьезный сдвиг в немецкой политике, подчеркнули оппозиционеры.

Ранее тюрингское отделение «Альтернативы для Германии» выпустило резолюцию за мир и суверенитет страны. Напечатали документ на трех языках — немецком, русском и английском. Партийцы подчеркнули, что восстановление «железного занавеса» и создание антироссийского фронта — не в интересах Германии.