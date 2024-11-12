Алиев заявил, что инициированные Баку проекты изменили энергетическую карту Евразии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время открытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата сообщил, что инициированные Азербайджаном мегапроекты смогли изменить энергетическую и транспортную карты Евразии. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Алиев отметил, что все они привели к созданию плодотворных форматов многостороннего сотрудничества между странами. Азербайджан, добавил президент, постарается внести свой вклад в поиск консенсуса между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

«Мы можем навести политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными игроками», — сказал он.

Во время выступления Алиев назвал необоснованной критику страны за наличие у нее нефти и газа, так как полезные ископаемые, по его словам, являются даром.