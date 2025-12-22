Алиев выпустит из тюрем около пяти тысяч заключенных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии заключенных. Об этом сообщило издание Haqqin .

Решение лидера республики предполагает, что из тюрем выпустят порядка пяти тысяч человек, также сроки лишения свободы сократятся на полгода более чем для трех тысяч осужденных.

Исполнение акта началось 22 декабря, положения планируется осуществить за четыре месяца.

«Амнистия также распространится в общей сложности более чем на 10 тысяч человек, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы», — добавило издание.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал освободить от наказания пожилых россиян, которые стали жертвой мошенников. Он предложил ввести амнистию не только для пенсионеров, ставших участниками преступных схем с продажей недвижимости, но и для поджигателей машин и отделов полиции.

Парламентарий выразил надежду, что этих обманутых людей освободят после окончания спецоперации.