Алиев рассказал о хороших возможностях для прогресса в переговорах с Арменией

Алиев: в переговорном процессе с Арменией есть возможности для прогресса

Фото: РИА «Новости»

У Азербайджана и Армении сложились хорошие возможности для прогресса в переговорном процессе. Об этом глава республики Ильхам Алиев заявил после переговоров с лидером Египта в Каире. Выступление политика транслировал телеканал AzTV.

«В настоящее время Азербайджан и Армения добились определенных успехов в деле определения госграницы», — подчеркнул Алиев.

Он напомнил о согласовании участка госграницы протяженностью почти 12,7 километра. Кроме того, благодаря переговорному процессу Азербайджану вернул четыре села в Газахском районе.

«[Эти населенные пункты] более 30 лет находились под оккупацией, и мы расцениваем это как позитивный факт», — добавил глава республики.

Также он выразил уверенность в том, что сейчас у сторон есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе.

«Во всяком случае Азербайджан готов к этому», — подчеркнул он.

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Требования США к ВСУ ограничить удары по России назвали бесполезными

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте