Алиев рассказал о хороших возможностях для прогресса в переговорах с Арменией
Алиев: в переговорном процессе с Арменией есть возможности для прогресса
У Азербайджана и Армении сложились хорошие возможности для прогресса в переговорном процессе. Об этом глава республики Ильхам Алиев заявил после переговоров с лидером Египта в Каире. Выступление политика транслировал телеканал AzTV.
«В настоящее время Азербайджан и Армения добились определенных успехов в деле определения госграницы», — подчеркнул Алиев.
Он напомнил о согласовании участка госграницы протяженностью почти 12,7 километра. Кроме того, благодаря переговорному процессу Азербайджану вернул четыре села в Газахском районе.
«[Эти населенные пункты] более 30 лет находились под оккупацией, и мы расцениваем это как позитивный факт», — добавил глава республики.
Также он выразил уверенность в том, что сейчас у сторон есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе.
«Во всяком случае Азербайджан готов к этому», — подчеркнул он.