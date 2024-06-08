Алиев рассказал о хороших возможностях для прогресса в переговорах с Арменией

Алиев: в переговорном процессе с Арменией есть возможности для прогресса

У Азербайджана и Армении сложились хорошие возможности для прогресса в переговорном процессе. Об этом глава республики Ильхам Алиев заявил после переговоров с лидером Египта в Каире. Выступление политика транслировал телеканал AzTV .

«В настоящее время Азербайджан и Армения добились определенных успехов в деле определения госграницы», — подчеркнул Алиев.

Он напомнил о согласовании участка госграницы протяженностью почти 12,7 километра. Кроме того, благодаря переговорному процессу Азербайджану вернул четыре села в Газахском районе.

«[Эти населенные пункты] более 30 лет находились под оккупацией, и мы расцениваем это как позитивный факт», — добавил глава республики.

Также он выразил уверенность в том, что сейчас у сторон есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе.

«Во всяком случае Азербайджан готов к этому», — подчеркнул он.