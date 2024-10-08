Алиев раскритиковал институт международных санкций

Политика международных санкций не имеет права на существование, тем более когда подобные ограничения накладывают на страны необоснованно. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что ожидает от международного сообщества консолидированного выражения позиции по отношению к санкционной политике.

«Политика международных санкций не имеет права на существование. Тем более когда эти санкции незаконны и налагаются необоснованно и селективно. Поэтому мы категорически выступаем против всяких санкций, и международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию», — заявил Алиев.

В конце сентября президент Азербайджана отметил, что его страна никогда не присоединится к развернутой странами Запада санкционной кампании против России. При этом он добавил, что выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины и других стран мира.