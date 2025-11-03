Алиев призвал не бояться возвращения в Армению азербайджанцев

Армянский народ и местные власти не должны бояться возвращения азербайджанцев в Армению. Об этом заявил на собрании президент Азербайджана Ильхам Алиев, его процитировало РИА «Новости».

«Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. <…> Поэтому их возвращение в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — сказал он.

Алиев добавил, что народ Азербайджана всегда вносил вклад в укрепление стран, в которых проживает. Кроме того, азербайджанцы нигде не создавали и не будут создавать каких-либо проблем.

В октябре Азербайджан объявил об отмене ограничений на транзит грузов в Армению через территорию республики. До этого во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер договорились продолжить работу по укреплению мира между двумя странами.