Алиев предложил Боррелю избегать Азербайджана

«Боррель сказал, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. А я сказал, что, если мы джунгли, держитесь от нас подальше», — сказал он.

По мнению Алиева, Боррель мог бы быть хорошим министром иностранных дел у испанского диктатора Франсиско Франко несколько десятилетий назад. Президент Азербайджана отметил, что таким образом посылал европейскому дипломату «пару сигналов».

В 2022 году во время одного из своих выступлений Боррель сравнил Европу с садом, назвав остальную часть мира джунглями. Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал ему вариться только в своем «цветущем саду», а «джунгли» продолжат действовать по собственным интересам.