Алиев объявил о великом возвращении азербайджанцев

Алиев: депортированные азербайджанцы вернулись в 16 городов и сел в Карабахе

Вынужденно перемещенные азербайджанцы вернулись уже в 16 городов и сел в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Его процитировал RT.

«Реализуется программа „Великое возвращение“. На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 населенных пунктах», — сказал Алиев.

Он отметил, что на указанных территориях живут и работают более 50 тысяч человек. Азербайджанский лидер указал на важность обеспечения прав соотечественников, которых депортировали из Армении. Также он выразил надежду, что Россия будет инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.

Азербайджан проводил «контртеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года. Спустя несколько дней республика вернулась в состав Азербайджана.