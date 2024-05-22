Акваторию Черного моря призвали сделать бесполетной зоной для иностранных беспилотников

Эксперт Батурин: Черное море должно быть бесполетной зоной для иностранных БПЛА

Акваторию Черного моря следует признать бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. С таким предложением выступил крымский политический эксперт Денис Батурин.

В беседе РИА «Новости» специалист обратил внимание, что в Черном море часто фиксируются разведывательные беспилотники и самолеты стран НАТО, в том числе США.

«После их появления практически всегда следуют удары украинской стороны по Крыму и Краснодарскому краю ракетами и ударными беспилотниками», — добавил Батурин.

Объявление черноморской акватории бесполетной зоной для иностранных БПЛА и самолетов, выполняющих разведывательные функции, по его мнению, будет залогом безопасности не только России и непосредственно Крыма, но и стран черноморского региона.

В минувшее воскресенье, 19 мая, Минобороны сообщало о пресечении попыток ВСУ нанести удары по территории РФ с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА над Крымом, подчеркнули в ведомстве.

Три беспилотника сбили над Белгородской областью, над Краснодарским краем перехватили и уничтожили 57 дронов.