Акваторию Черного моря призвали сделать бесполетной зоной для иностранных беспилотников
Эксперт Батурин: Черное море должно быть бесполетной зоной для иностранных БПЛА
Акваторию Черного моря следует признать бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. С таким предложением выступил крымский политический эксперт Денис Батурин.
В беседе РИА «Новости» специалист обратил внимание, что в Черном море часто фиксируются разведывательные беспилотники и самолеты стран НАТО, в том числе США.
«После их появления практически всегда следуют удары украинской стороны по Крыму и Краснодарскому краю ракетами и ударными беспилотниками», — добавил Батурин.
Объявление черноморской акватории бесполетной зоной для иностранных БПЛА и самолетов, выполняющих разведывательные функции, по его мнению, будет залогом безопасности не только России и непосредственно Крыма, но и стран черноморского региона.
В минувшее воскресенье, 19 мая, Минобороны сообщало о пресечении попыток ВСУ нанести удары по территории РФ с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа.
Дежурные средства ПВО уничтожили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА над Крымом, подчеркнули в ведомстве.
Три беспилотника сбили над Белгородской областью, над Краснодарским краем перехватили и уничтожили 57 дронов.