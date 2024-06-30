Активисты сорвали выступление британского политика, разместив плакат с Путиным позади него
Independent: в Британии выступление Фараджа сорвали с помощью плаката с Путиным
Активисты сорвали выступление главы британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Об этом сообщило издание Independent.
«Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением [лидера РФ] Владимира Путина», — написали журналисты в публикации.
Под портретом президента России была надпись, которая выражала симпатию Фараджу от лица Путина.
Ранее стало известно, что правительство Великобритании раскритиковало документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором показывают взгляд России на конфликт на Украине. По мнению властей, его показ может снизить поддержку киевского режима со стороны британцев. Несмотря на это, телеканал ITV не стал отменять премьеру.