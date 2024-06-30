Independent: в Британии выступление Фараджа сорвали с помощью плаката с Путиным

«Последний митинг Найджела Фараджа был сорван после того, как политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением [лидера РФ] Владимира Путина», — написали журналисты в публикации.

Под портретом президента России была надпись, которая выражала симпатию Фараджу от лица Путина.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании раскритиковало документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором показывают взгляд России на конфликт на Украине. По мнению властей, его показ может снизить поддержку киевского режима со стороны британцев. Несмотря на это, телеканал ITV не стал отменять премьеру.