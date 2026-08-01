В Берлине активисты провели массовую демонстрацию у Бранденбургских ворот против милитаризации Германии и в поддержку мира и дипломатии. Демонстранты требовали сменить внешнеполитической курс страны и политики безопасности, кадры с места событий опубликовали «Известия» .

Альянс «Нас много» организовал демонстрацию. Участники акции держали в руках голубые флаги с голубем мира, немецкие и российские флаги, а также плакаты с призывами к дружбе с Россией. Надпись на одном из баннеров, где были изображены фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, гласила «Мы не боимся Путина, мы боимся вас».

«Моя мама, которая умерла в Потсдаме, пережила войну. [Она] много рассказывала мне о России. <…> И для меня это все важные вещи. Я хочу хотя бы что-то сделать», — рассказала участница демонстрации Кристина.

Другая активистка по имени Ютта заявила, что у нее двое внуков — мальчики, поэтому она не хочет, чтобы будущие поколения столкнулись с войной. Она не понимает, почему дети или простой народ должен идти на фронт.

Этой весной в Германии около пяти тысяч человек протестовали против социальной политики кабмина.