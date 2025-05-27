Американцу Полу Грегори, желающему оказать помощь в тушении пожаров в Забайкалье, следует предоставить российскую визу. Об этом 360.ru заявил член совета движения «Зов Народа» Руслан Шаламов.

Он отметил, что бюрократические препоны не должны перевешивать здравый смысл и гуманизм. По словам активиста, сотрудничество Грегори в прошлом с Greenpeace* не является весомым поводом, чтобы не пускать его в страну.

«Этот человек, будучи гражданином США, неоднократно демонстрировал свою искреннюю любовь к России и готовность оказывать ей помощь в трудные моменты», — подчеркнул Шаламов.

Он напомнил, что американец является опытным спасателем и может оказать профессиональную помощь в тушении лесных пожаров.

«Это будет важным шагом в укреплении народной дипломатии и демонстрацией открытости России к международному сотрудничеству в решении гуманитарных проблем», — добавил активист.

По информации Telegram-канала Mash, Грегори живет в Техасе и мечтает приехать в Читу. У американца возникли проблемы с визой, потому что он сотрудничал с Greenpeace*, которую в 2022 году внесли в список нежелательных в России организаций.