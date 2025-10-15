Активистов «Молодых республиканцев» уличили в шутках об изнасилованиях и рабстве

У активистов протрампистского движения «Молодые республиканцы» был секретный чат, где они отпускали многочисленные шутки об изнасилованиях, рабстве, газовых камерах и на другие подобные темы. Об этом сообщило издание Politico .

Среди сообщений, утекших в прессу, были признания в любви к Адольфу Гитлеру, обзывательства чернокожих людей «обезьянами» и «арбузными людьми» (отсылка к популярному в США стереотипу о любви афроамериканцев к арбузам) и предложения отправлять политических оппонентов в газовые камеры.

По данным издания, после публикации этих сообщений один из активистов лишился работы и еще одному отказали в трудоустройстве. При этом многие участники чата работают на партийных или государственных должностях, среди них есть даже один сенатор.

Один из активистов — представитель нью-йоркского штаба Бобби Уокер — извинился за сообщения, но не исключил, что некоторые посты других участников вырвали из контекста, чтобы преднамеренно раздуть скандал.

В феврале рэпер Канье Уэст заявил, что поддерживает Гитлера. После этого стриминговые платформы объявили, что уберут его треки, а компании по пошиву одежды отказались работать с музыкантом.