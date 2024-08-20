Актер Данилевский умер через две недели после кончины жены

Wroclaw: польский актер Богуслав Данилевский умер в возрасте 96 лет

Фото: Freepik

Не стало польского актера театра, кино и сериалов Богуслава Данилевского. Он скончался на 97-м году жизни спустя две недели после смерти супруги Янины, сообщила в соцсетях редактор из Вроцлава Малгожата Величко. Ее слова передал сайт Wroclaw.

Одним из последних ситкомов, в котором снимался Данилевский, стал «Дела Кепских».

Данилевский родился в Гдыне — городе, расположенном на севере Польши. Свою творческую деятельность он начал в 1948 году. Служил в Театре юного зрителя во Вроцлаве в начале 1950-х, затем играл в театре Гданьска. В 1954 году начал работать в Вроцлавском польском театре.

В биографии артиста свыше 100 ролей. На его счету такие фильмы, как «Общая комната», «Как быть любимой», «По другую сторону радуги», «Ржавчина», «Первая любовь».

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