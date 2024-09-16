Акробат перешел по канату из Азии в Европу и поставил рекорд

Трехкратный чемпион мира по слэклайну Яан Руз из Эстонии поставил новый рекорд. Он перешел Босфорский пролив по канату, сообщила турецкая газета Hürriyet .

Руз стал первым в мире человеком, который переместился по тросу из одной части света в другую. Свой трюк акробат поставил в Стамбуле в рамках мероприятия Continental Pass. Веревку длиной 1074 метра протянули над опорами Моста Мучеников на высоте 165 метров над землей, и рекордсмен преодолел этот путь за 47 минут.

«Это было уникальное место для слэклайнинга. Я вошел в историю, поэтому я очень счастлив», — сказал спортсмен.

Другой известный канатоходец Ник Валленда вместе с сестрой Лияной в 2019 году прошли между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке. Трос длиной 396 метров находился на высоте 25 этажей, спортсмены шли по нему навстречу друг другу.