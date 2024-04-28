Академик Толочко умер под домашним арестом на Украине | 360°

Мир 28 апреля 2024, 19:03 Академик Толочко умер под домашним арестом на Украине Украинский историк Петр Толочко умер на 87-м году жизни РИА «Новости»

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Украинский историк, академик Петр Толочко умер в больнице под Киевом. Ему было 86 лет, сообщил РИА «Новости» источник.

«Петр Петрович Толочко умер сегодня утром в больнице Феофания под Киевом. Причина смерти — комплекс различных болезней», — уточнил он.

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Последний год своей жизни историк находился под домашним арестом по делу о государственной измене.

Толочко прославился как специалист по Древней Руси. Историк выступал за сохранение русского языка на Украине. Он был иностранным членом Российской академии наук, в 1987–2017 годах занимал пост директора Института археологии НАН Украины.

Популяризуя свои научные взгляды, Толочко боролся с популяризируемыми на Украине теориями происхождения древнерусской государственности.

В свое время академик с коллегами направил письмо президенту Виктору Ющенко, в котором выразил обеспокоенность политикой на искажение исторических фактов.