Ахмадинежад решил вновь стать президентом Ирана

Бывший иранский лидер Махмуд Ахмадинежад намерен поучаствовать в выборах президента. В официальном Telegram-канале гостелевидения появились кадры с ним из избирательного штаба в МВД.
«Махмуд Ахмадинежад вошел в Министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента», — говорится в публикации.
Жители Ирана выберут нового президента 28 июня. Внеочередные выборы назначили в стране из-за гибели иранского лидера Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
Вертолет с иранским президентом разбился в горах рядом с городом Варзакан 19 мая. Спустя четыре дня Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде. На траурную церемонию пришли почти три миллиона человек.