Ахмадинежад решил вновь стать президентом Ирана

Бывший лидер Ирана Ахмадинежад зарегистрировался на выборах президента

Фото: РИА «Новости»

Бывший иранский лидер Махмуд Ахмадинежад намерен поучаствовать в выборах президента. В официальном Telegram-канале гостелевидения появились кадры с ним из избирательного штаба в МВД.

«Махмуд Ахмадинежад вошел в Министерство внутренних дел для регистрации на выборах президента», — говорится в публикации.

Жители Ирана выберут нового президента 28 июня. Внеочередные выборы назначили в стране из-за гибели иранского лидера Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Вертолет с иранским президентом разбился в горах рядом с городом Варзакан 19 мая. Спустя четыре дня Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в Мешхеде. На траурную церемонию пришли почти три миллиона человек.

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте