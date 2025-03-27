Агроэксперт Березнюк: Россия поставляет в Китай рыбу, масло и шоколад

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал RT о товарах российского производства, которые пользуются спросом в КНР.

По словам эксперта, объем торговли сельхозпродукцией между государствами в 2024 году составил свыше 7,6 миллиарда долларов (более 600 миллиардов рублей).

«Китай — один из ключевых партнеров России в сфере АПК. За последние 10 лет наша страна поднялась с 13-го на восьмое место по поставкам агропродукции в эту страну, а объем поставок вырос более чем в пять раз», — пояснил специалист.

В страну разрешено экспортировать свыше 60 видов отечественных продуктов. Среди них — мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, соевые бобы, ракообразные. Также Россия поставляет китайским партнерам мясо птицы, свинину, говядину, молочные продукты, пшеницу, шоколад и другие кондитерские изделия, сообщил Березнюк.