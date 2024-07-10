Агроэксперт Березнюк: призыв запретить экомаркировку для российской рыбы является пиар-ходом

Американские сенаторы призвали запретить использование россиянами международного экологического сертификата рыболовства. В беседе с RT ситуацию прокомментировал управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

По его мнению, соответствующая инициатива является пиар-ходом, так как не имеет особого смысла для США.

«Напрямую сейчас рыбопродукция из России в Соединенные Штаты не поступает», — пояснил эксперт.

Он отметил, что Евросоюзу тоже нерезонно поддерживать такую идею. Российские товары там до сих пор востребованы, подчеркнул Березнюк.

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