Африканист Александр Зданевич обсудил влияние французской внешней политики на Африку в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Он подчеркнул, что взгляды и действия президента Франции Эммануэля Макрона являются отражением общей линии политического курса, определяемого различными влиятельными группами, такими как разведывательные структуры и бизнес-круги.

Зданевич отметил, что разочарование во французских действиях выражают не только граждане Африки, но и ряд крупных игроков на европейской арене. Современная Европа, по его мнению, испытывает дефицит лидеров, обладающих стратегическим мышлением и способствующих развитию континентов.

Комментируя недавнее предупреждение Службы внешней разведки России о возможных попытках неоколониального влияния Франции в Африке, ученый упомянул, что Париж активно стремится восстановить утраченное влияние в регионе, предпринимая шаги, направленные на укрепление позиций Франции в странах Африки. Такое стремление отражается в активизации дипломатических усилий и инициатив, направленных на расширение присутствия Франции в африканских государствах.