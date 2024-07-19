Аэропорты Испании предупредили о возможных задержках рейсов из-за сбоя в системе

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Аэропорты Испании столкнулись с проблемами в системе. Об этом сообщила компания-оператор Aena.

Речь идет о некоем «инциденте в компьютерной системе». Что именно произошло, в компании не уточнили. Однако пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов из-за неполадок.

Сбои произошли и в работе американских авиакомпаний. Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской авиации США, авиакомпания American Airlines временно ограничила взлеты всех самолетов из-за проблем с коммуникацией. С чем именно связаны трудности, перевозчик не сообщил.

В программном обеспечении Microsoft днем 19 июля произошел глобальный сбой. По данным телеканала CNN, из-за этого авиакомпания Frontier приостановила полеты. Всего перевозчик задержал 223 рейса и отменил еще 131. При этом American Airlines заявила, что связанный с Microsoft сбой системы их не коснулся.

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