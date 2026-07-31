Аэропорт Антальи запретит использовать таблички с названиями и логотипами

Компаниям, принимающим организованных туристов, с августа запретят использовать таблички с названиями и логотипами для встречи путешественников в аэропорту Антальи. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России .

Новая система уже заработала 31 июля. Пассажиров, которые едут организованными группами, направляют к специальным стойкам из оргстекла, обозначенным крупными буквами от A до M.

«Туристические агентства распределили по группам — по девять компаний на одну стойку. На каждом блоке можно будет разместить до 54 фамилий туристов — по шесть от каждого агентства», — подчеркнули в АТОР.

Перед поездкой туристу сообщают букву нужной стойки, и после выхода из зоны прилета он может сразу подойти в нужное место, где находится ожидающий за стойкой представитель компании.

Ранее в Российском союзе туриндустрии обратили внимание на рост интереса россиян к странам Азии. Лидерами стали Китай, Вьетнам, Япония и Южная Корея.