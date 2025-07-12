Адвокат Наталья Шатихина, выступая в эфире радио Sputnik , предложила свой взгляд на устройство экономики Европейского Союза. Она считает, что ведущая роль в финансировании и поддержке менее успешных стран принадлежит Германии, которая исполняет роль основного спонсора европейских интеграционных процессов.

Шатихина обратила внимание на различия в бюджетных системах стран-членов ЕС, указав, что итальянская экономика, обремененная крупными долгами, имеет возможность тратить больше средств, полагаясь на помощь соседей по Союзу. Система солидарности и компенсационного финансирования, действующая в ЕС, позволяет Италии компенсировать дефицит собственного бюджета за счет финансовой поддержки других стран-участниц.

Такой подход критикуется некоторыми исследователями, считающими, что подобная практика тормозит реформы и мешает Италии решать свои экономические проблемы самостоятельно. В то же время подобная модель поддерживает стабильность и единство евроинтеграции, позволяя странам-членам справляться с последствиями экономических кризисов и обеспечивать социальное равенство.