Адвокат Почуев заявил, что в вопросе о помиловании Джо Байденом своего сына конфликт интересов очевиден

Президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, Закон, Порядок» Александр Почуев в беседе с RT увидел конфликт интересов в вопросе помилования Джо Байденом своего сына Хантера.

При этом собеседник добавил, что президент США является главой исполнительной власти и обладает в том числе правом помилования. Полномочия американского президента по помилованию распространяются на все федеральные уголовные преступления, кроме импичмента.

«Вместе с тем вопрос о широте полномочий президента США является спорным и может быть обжалован в Верховном суде США», — добавил Почуев.

Он считает, что в данном вопросе правящая элита США проявляет «демократическую лицемерность».