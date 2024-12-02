Адвокат Почуев заявил, что в вопросе о помиловании Джо Байденом своего сына конфликт интересов очевиден

Президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, Закон, Порядок» Александр Почуев в беседе с RT увидел конфликт интересов в вопросе помилования Джо Байденом своего сына Хантера.
При этом собеседник добавил, что президент США является главой исполнительной власти и обладает в том числе правом помилования. Полномочия американского президента по помилованию распространяются на все федеральные уголовные преступления, кроме импичмента.
«Вместе с тем вопрос о широте полномочий президента США является спорным и может быть обжалован в Верховном суде США», — добавил Почуев.
Он считает, что в данном вопросе правящая элита США проявляет «демократическую лицемерность».
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