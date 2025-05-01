Администрация Эрдогана опровергла новости о прослушивании депутатов парламента

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отвергла утверждения оппозиционных политиков о прослушке депутатов парламента. Об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

«Утверждение, что „парламент прослушивают, нас всех прослушивают“, не соответствует действительности. Согласно статье 135 Уголовно-процессуального кодекса, перехват сообщений может осуществляться только по решению судьи „в отношении лиц, находящихся под следствием или преследованием“, в рамках преступлений, указанных в каталоге», — процитировало РИА «Новости» заявление.

В центре добавили, что распоряжения о необходимости проведения прослушивания поступают в управление по информационным и коммуникационным технологиям. Там анализируют все полученные документы, и, если обнаруживают постановления о прослушивании, которые противоречат установленным процедурам и законам, их отменяют.

Прослушивание в отношении лиц, которые не являются фигурантами уголовных дел по преступлениям, перечисленным в статье 135 Уголовно-процессуального кодекса, не проводят.

Как сообщила «Газета.Ru», власти призвали граждан не распространять информацию, которая не была проверена, и посоветовали доверять только официальным источникам.

Ранее «Известия» писали, что жителя Оренбурга обвинили в незаконной продаже устройств для скрытого прослушивания. Он замаскировал их под противопожарные извещатели.