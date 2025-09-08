«А где лабубу?» Лаврова возмутило отсутствие монстров в резиденции Путина в Пекине

Лавров не нашел лабубу в резиденции Путина в Пекине

Министра иностранных дел Сергея Лаврова заинтересовало отсутствие лабубу в резиденции президента Владимира Путина в Пекине. Вместо популярного монстра помещения украсили традиционными китайскими игрушками и даже матрешками.

«А где лабубу?» — в шутку возмутился министр.

Сейчас на рынке существует более 300 видов зубастых монстров лабубу. Создатель этой игрушки озолотился на всеобщем помешательстве на монстрах и сейчас занимает 85-е место в списке 100 богатейших людей мира.

На российском маркетплейсе Wildberries за первые семь месяцев этого года на лабубу потратили свыше 2 миллиардов рублей. Новая волна популярности, как прогнозируют маркетологи, ждет лабубу после запуска мини-версии этой игрушки.