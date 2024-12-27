Жители Подмосковья совершили свыше 200 миллионов поездок на такси с января. Это на 9% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, сейчас в сфере перевозок задействовано около 118 тысяч автомобилей. Более 98% из них — машины экологического класса не ниже ЕВРО-5.

«Ежедневно в регионе на линию выезжают более 65 тысяч автомобилей такси, на которых совершается порядка 550 тысяч поездок. Это примерно 1,3 миллиона человек в сутки. Больше всего поездок совершили пассажиры в Красногорске, Одинцове, Химках, Люберцах и Домодедове», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В регионе ведут постоянную работу по повышению качества услуг и безопасности пассажиров. В этом году особое внимание уделили контролю за работой такси. Так, с сентября в Подмосковье начали проводить добровольную аттестацию на знание правил работы, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в ЧС. Тестирование уже прошли 23,4 тысячи человек. С 1 марта оно станет обязательным.

По закону машины такси должны быть с белым кузовом, желтой светоотражающей полосой по бокам, шашечным поясом на бору и световым фонарем на крыше.

Всего в Подмосковье трудятся свыше 34 тысяч перевозчиков и 14 служб.