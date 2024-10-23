Подъезды еще 4 тысяч жилых домов Подмосковья очистили от захламлений

Управляющие компании убрали захламление межквартирных холлов более чем в 4,3 тысячи домах в Подмосковье с января. В подъездах жильцы оставляли коляски, велосипеды, мебель и многое другое.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, некоторые жители из-за нехватки места в квартире, используют для хранения приквартирные холлы и лестничные клетки. Там накапливается, мебель, коляски, велосипеды и другие предметы. Это серьезно нарушает правила пожарной безопасности. За нарушения несет ответственность управляющая компания.

С начала года места общего пользования прибрали в 4,3 тысячи многоквартирных домов.

Жителям напомнили, что при обнаружении подобных нарушений можно обратиться в УК или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.