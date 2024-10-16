Волоколамский народный театр представил зрителям новую постановку

Премьера спектакля народного театра «На валу» прошла в Волоколамске. Темы постановки «Охота жить» — добро и зло, а также важность человеческой жизни и свободы.

Спектакль, поставленный под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Ольги Бураковой, показали в Центре культуры и творчества «Родники». Зал был полон.

Постановка основана на одноименном произведении Василия Шукшина и поднимает ряд нравственных проблем, а также вопросы ценности жизни и истинной свободы.

Волоколамцы, побывавшие на премьере, отозвались о спектакле, как о том, о чем хочется говорить и что нужно осознавать.

Вновь постановку «Охота жить» покажут в Волоколамске через две недели. В ноябре ее также можно будет увидеть в Центральном доме кино в Москве.

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