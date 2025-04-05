Вячеслав Мартынов из Зарайска стал чемпионом округа по русским шашкам

Завершился чемпионат города по русским шашкам, собравший во Дворце спорта 25 участников из Зарайска, Луховиц, Коломны и Озер. Турнир выявил сильнейших игроков в различных категориях.

В главном турнире зарайские спортсмены Вячеслав Мартынов и Никита Бирюков продемонстрировали отличные результаты. Перед последним туром они уверенно лидировали, имея одинаковое количество очков. В личной встрече победу одержал Вячеслав, что позволило ему сохранить первое место. Однако в последнем туре Никита проиграл, уступив серебро Дмитрию Лебедеву из Луховиц. Таким образом, Вячеслав Мартынов стал абсолютным победителем чемпионата, а Никита Бирюков завоевал серебро. Бронзовый призер — Дмитрий Лебедев.

В дополнительных номинациях также были отмечены зарайские спортсмены. Среди ветеранов чемпионом стал Виктор Трундаев, недавно отметивший свой 85-летний юбилей. Третье место в этой категории занял Евгений Пушкарев. Среди школьников победили Алексей Жуков и его сестра Валерия Жукова.

Чемпионат города по русским шашкам стал значимым событием для местных любителей этой игры, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного духа участников.