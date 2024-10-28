Спортсмены Подмосковья стали призерами турнира по голболу в Турции

Сборная России, в составе которой выступили и спортсмены из Подмосковья, заняла призовые места на международном турнире по голболу в Турции. В Минспорте региона рассказали об итогах выступления на Кубке Анталии.

​Среди мужских команд первое место завоевала сборная России, обыграв в финале хозяев турнира из Турции. В составе национальной сборной сыграл житель Подмосковья Александр Виноградов.

Обе женские команды России прошли в финал, где сильнее оказался основной состав национальной сборной России. Алиса Хрусталева из Подмосковья завоевала серебряную награду, она выступала за «сборную-2». Третье место на счету спортсменок из сборной Турции.

​«Женская сборная России впервые за три года вернулась на международную арену. Это событие стало для нас значимым шагом вперед за столь долгий перерыв в интернациональных соревнованиях. Команда проявила невероятную сплоченность и боевой дух», — поделилась впечатлениями Алиса Хрусталева.

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