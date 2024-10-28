Спортсмены Подмосковья стали призерами турнира по голболу в Турции
Сборная России, в составе которой выступили и спортсмены из Подмосковья, заняла призовые места на международном турнире по голболу в Турции. В Минспорте региона рассказали об итогах выступления на Кубке Анталии.
Среди мужских команд первое место завоевала сборная России, обыграв в финале хозяев турнира из Турции. В составе национальной сборной сыграл житель Подмосковья Александр Виноградов.
Команде второго состава сборной России удалось замкнуть призовую тройку. Подмосковный игрок Юрий Лящук, выступающий за «сборную-2», выиграл бронзовую медаль.
Обе женские команды России прошли в финал, где сильнее оказался основной состав национальной сборной России. Алиса Хрусталева из Подмосковья завоевала серебряную награду, она выступала за «сборную-2». Третье место на счету спортсменок из сборной Турции.
«Женская сборная России впервые за три года вернулась на международную арену. Это событие стало для нас значимым шагом вперед за столь долгий перерыв в интернациональных соревнованиях. Команда проявила невероятную сплоченность и боевой дух», — поделилась впечатлениями Алиса Хрусталева.
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