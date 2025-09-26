Работников туристской отрасли в Серпухове наградили к профессиональному празднику

В Серпухове в парк-отеле «Воздвиженское» ко Всемирному дню туризма прошло торжественное награждение сотрудников отрасли. В церемонии приняли участие глава округа Алексей Шимко, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и заместитель председателя Совета депутатов Павел Гущин.

Алексей Шимко вручил знак качества «Город С. Рекомендует» генеральному директору ООО «Мама Ольга» парка отдыха «Сераксеево» Юлии Ореховой и генеральному директору ООО «Олимпиец» парк-отеля «Русский» Варваре Лариной.

Во время мероприятия администрация Серпухова подписала соглашение о сотрудничестве с председателем Совета директоров ООО «Погнали» Евгением Елфимовым. Документ направлен на развитие межрегиональных туристических связей и создание современной инфраструктуры отдыха для жителей и гостей округа.

Администрация Серпухова работает над сохранением наследия и привлечением туристов из различных регионов России.

«Благодарю всех сотрудников сферы туризма за ответственную работу. Пусть она приносит новые идеи и проекты», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.