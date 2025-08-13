Новый корпус школы № 3 откроют в Чехове 1 сентября

В начале сентября в Чехове состоится торжественное открытие нового трехэтажного корпуса школы № 3, расположенной на улице Лопасненской. В здании сейчас завершаются последние приготовления к учебному году.

Новый корпус площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 200 мест, отличается продуманной планировкой и современной инфраструктурой. На первых двух этажах разместили просторные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы.

Третий этаж отвели под читальный зал с IT-зоной, учительскую и административные помещения. Особое внимание уделили благоустройству прилегающей территории, где оборудовали спортивные площадки и зоны отдыха для учащихся.

Открытие нового корпуса даст возможность перейти на обучение школьников в одну смену в основном здании.

Сейчас в помещениях расставляют мебель и налаживают инженерные коммуникации.