Как звучит лето. В Подмосковье создали плейлист для теплых дней

Плейлист «Лето в Подмосковье» создали в регионе

Специальную музыкальную подборку, которая как нельзя лучше передает атмосферу лета, выпустили в Московской области. Она получила название «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе МИСК.

Подобные подборки в регионе создают уже второй год подряд. В плейлист вошли как энергичные, так и безмятежные композиции.

«Эта подборка создаст нужный вайб для прогулок, пикников, посиделок у костра на даче, катания на вейксерфе и других летних развлечений», — отметили в министерстве.

Длительность плейлиста — порядка пяти часов. Слушатели найдут в нем композиции на любой вкус и настроение — от ретропесен до новинок.

«Список музыкантов тоже разнообразен: Виктор Цой и Валерий Леонтьев соседствуют со звездами нашего времени», — уточнили в ведомстве.

Послушать плейлист «Лето в Подмосковье» можно по ссылке.

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