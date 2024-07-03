Ежегодный арт-фестиваль «Лампа» провели в Солнечногорске

Ежегодный арт-фестиваль «Лампа» в Солнечногорске прошел в восьмой по счету раз. Его провели на центральной набережной озера Сенеж. Организатором стал молодежный центр «Подсолнух».

Мероприятие развернулось на главной сцене у берега озера Сенеж. Перед зрителями выступили Михаил Журавлев, группы «SHU», «Not an astronaut», «Out Sight», «Признаки Лета», «ПостКарантинный Союз», «ПАПАЙЯ БИТ». Музыканты представили композиции в различных жанрах от фолка и инди-рока до гранжа и фанка.

«В рамках губернаторской программы „Лето в Подмосковье“ на территории Солнечногорска организуют разнообразные мероприятия, которые вызывают интерес у жителей и гостей любого возраста. В минувшие выходные состоялся уже традиционный для нашего округа фестиваль акустической и живой музыки», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.