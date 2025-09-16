Звезда «Тайн следствия» Владимир Мойковский скончался в 78 лет

Российский актер Владимир Мойковский скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра драмы Карелии «Творческая мастерская».

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителями актеров <…> заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский», — заявили в учреждении.

В театре отметили, что смерть артиста стала большой утратой для коллектива. О месте и времени прощания обещали сообщить позже. Причину случившегося не раскрыли.

Мойковский родился 13 марта 1947 года в Ленинграде. В 1985-м стал одним из основателей «Творческой мастерской». За годы службы в театре сыграл в постановках «Женитьба», «Бесы», «Дядя Ваня» и других. Также он снимался в сериалах «Тайны следствия» и «Чужой».