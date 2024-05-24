Звезда «Слова пацана» вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Актер Рузиль Минекаев вошел в престижный рейтинг журнала Forbes «30 до 30» и стал победителем в категории «Искусство» за свою роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информация об этом появилась на сайте издания .

Помимо него, в тройке оказались балерина Елена Свинко и пианист Сергей Давыдченков. В список претендентов также входили актрисы Елизавета Янковская и Елизавета Ищенко, скрипачка Стефания Поспехина, писательница Мария Ныркова, оперная певица Айгуль Ахметшина, художница Эллен Шейдлин и артист балета Дмитрий Смилевский.

Минекаев окончил Казанское театральное училище в 2019 году и сразу поступил в ГИТИС. Он женат и имеет ребенка. Ключевым моментом в его карьере стала роль Маратика в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященному казанским ОПГ 1980-х годов. Популярность пришла к актеру прошлой осенью, после выхода проекта на экраны.

Рейтинг Forbes публикуют уже шестой год подряд. В него включают людей, которые достигли профессионального признания в молодом возрасте.

Зимой актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения».